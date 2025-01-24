Кабмін посилив контроль за зберіганням підакцизних товарів: що мається на увазі
Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка визначає порядок ведення Єдиного реєстру місць зберігання спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнової сировини, тютюнових виробів та рідин, які використовуються в електронних цигарках.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Реєстрація місць зберігання у Єдиному реєстрі є критично важливою для легальної діяльності підприємств у сфері обігу підакцизних товарів в Україні, пояснюють у міністерстві.
Реєстр міститиме інформацію про:
- суб'єктів господарювання (найменування, код ЄДРПОУ, адреса)
- місцезнаходження місць зберігання
- індивідуальний номер місця зберігання
- номери ліцензій на виробництво та обіг підакцизних товарів
- дати внесення та виключення місць зберігання з Реєстр
Реєстр місць зберігання запрацює через 60 днів з дня набрання постановою чинності.
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