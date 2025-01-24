Кабмін посилив контроль за зберіганням підакцизних товарів: що мається на увазі

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка визначає порядок ведення Єдиного реєстру місць зберігання спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнової сировини, тютюнових виробів та рідин, які використовуються в електронних цигарках.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Реєстрація місць зберігання у Єдиному реєстрі є критично важливою для легальної діяльності підприємств у сфері обігу підакцизних товарів в Україні, пояснюють у міністерстві.

Реєстр міститиме інформацію про:

суб'єктів господарювання (найменування, код ЄДРПОУ, адреса)

місцезнаходження місць зберігання

індивідуальний номер місця зберігання

номери ліцензій на виробництво та обіг підакцизних товарів

дати внесення та виключення місць зберігання з Реєстр

Реєстр місць зберігання запрацює через 60 днів з дня набрання постановою чинності.

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