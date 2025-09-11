Уряд не повідомляв Раду про необхідність перегляду держбюджету на 300 мільярдів – нардеп

Член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов (фракція "Слуга народу") заявляє, що на сьогодні від Кабінету міністрів не було офіційних заяв про необхідність збільшення державного бюджету 2025 року на додаткових 300 млрд грн.

Про це сказав Леонов в ефірі національного телемарафону в четвер, відповідаючи на запитання, чи потрібно буде ще раз переглядати держбюджет-2025 для збільшення видатків ще на 300 млрд грн, передає "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується цих 300 млрд, то на сьогодні жодних офіційних заяв ні від Міністерства фінансів, ні від прем'єр-міністра не було. Чи це можливо в будь-якому розмірі: 100-200-300 млрд? Так, можливо. Все залежить від інтенсивності бойових дій", - зазначив нардеп.

Нагадаємо:

В кінці червня Верховна Рада збільшила видатки держбюджету-2025 на 400,5 млрд грн, або 10,2% – до 4 трлн 329,51 млрд грн для потреб оборони.