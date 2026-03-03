Наповнення держбюджету є напруженим, але не без позитиву – Підласа

У лютому доходи загального фонду порівняно із січнем дещо збільшились, у той же час не виконано план надходжень ПДВ з вироблених в Україні товарів, імпортного ПДВ та ввізного мита.

Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

"Два місяці виконання Бюджету 2026. Наповнення бюджету є напруженим, але не без позитиву", – написала вона у Facebook.

У лютому доходи загального фонду (БЕЗ грантів) порівняно із січнем дещо збільшились і становили 161,9 млрд грн (у січні було 140,6 млрд грн).

Всього за два місяці 2026 року до загального фонду державного бюджету від податків, зборів та обов'язкових платежів надійшло 302,5 млрд грн, недоотримано – 5,9 млрд грн (1,9% до плану).

Доходи без грантів майже на 16% (або на 41,7 млрд грн) перевищують обсяги аналогічного періоду в 2025.

Основними джерелами наповнення бюджету за два місяці були імпортний ПДВ (отримано 87,7 млрд грн), ПДВ з вироблених в Україні товарів (58,8 млрд грн вже за вирахунком відшкодованого ПДВ), ПДФО та військовий збір (61,4 млрд грн).

А також імпортний акциз (27,8 млрд грн), внутрішній акциз (17,3 млрд грн), податок на прибуток (17,2 млрд грн), рентна плата (10,1 млрд грн) та ввізне мито (8,9 млрд грн).

За словами голови парламентського комітету, не виконано план від: ПДВ з вироблених в Україні товарів – на 8,2 млрд грн (або на 12,2%), імпортного ПДВ - на 6,3 млрд грн (або на 6,7%) та ввізного мита - на 489,6 млн грн (або на 5,2%).

"Безумовно, треба враховувати, що бізнес продовжував працювати за надзвичайно складної ситуації через обстріли, відсутність електрики та тепла. Своєю стійкістю український бізнес забезпечував проведення оборонних видатків", – зазначила вона.

Також за два місяці 2026 року Україна отримала і спрямувала на проведення видатків 164,3 млрд грн міжнародної допомоги. Це переважно кошти, які надійшли в рамках інструменту ERA Loans.

"Транш МВФ сюди не врахований, оскільки надійшов в березні. Від ОВДП на фінансування загального фонду держбюджету за два місяці спрямовано 125,8 млрд грн", – написала Підласа.

Підласа також розповіла, на які напрями з початку 2026 року було використано кошти загального фонду державного бюджету.

На оборону спрямовано 327,4 млрд грн або 59,9% усіх видатків загального фонду, на погашення боргу (внутрішнього і зовнішнього) – 108,1 млрд грн, на соціальний захист і підтримка ветеранів (без публічних інвестиційних проектів) – 68,5 млрд грн.

На обслуговування боргу (зовнішнього і внутрішнього) спрямовано 49,4 млрд грн, на базові і додаткові дотації иа субвенції місцевим бюджетам (разом) – 36,2 млрд грн, на програму медичних гарантій – 25,9 млрд грн, на зарплату вчителів в школах (враховуючи підвищення окладів на 30% і доплати) – 24,5 млрд грн.

"Загалом видатки загального фонду державного бюджету за січень-лютий проведено на майже 546,5 млрд грн і це на 15,3% менше плану, що, власне, нормально на початку року і пов'язано з підготовкою нормативних та тендерних документів для проведення капітальних видатків і не тільки", – зазначила вона.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у лютому до загального фонду держбюджету надійшло 93 млрд грн податків та зборів, які контролює ДПС.

У січні до держбюджету надійшло на майже 8% менше податків, ніж планувала Державна податкова служба.

За січень бюджет отримав понад 1,7 млрд грн податку на нерухомість, що на 16% більше, ніж у січні минулого року.