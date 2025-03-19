Іноземні інвестори тікають з Індії: що спричинило рекордний відплив капіталу

Світові інвестори активно позбуваються індійських акцій, натомість купуючи китайські. За останні шість місяців з ринку Індії вивели майже 29 млрд дол, що стало рекордним відпливом капіталу.

Про це пише Reutres.

Зазначається, що висока інфляція та зростання відсоткових ставок спричинили падіння індексу індійських акцій NSE на 13% із вересневого максимуму, зменшивши ринкову вартість на 1 трлн дол.

Індекс Hang Seng у Гонконзі, де представлені найбільші китайські компанії, зріс на 36% з кінця вересня. Аналітики пояснюють це зростанням інтересу до штучного інтелекту, зокрема після виходу технологій китайського стартапу DeepSeek.

Сповільнення корпоративних прибутків та найповільніше економічне зростання Індії за останні чотири роки змушують інвесторів переглядати свої стратегії.

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Нагадаємо:

Експорт американської сирої нафти до Індії в лютому сягнув найвищого рівня за два роки. Це сталося на тлі посилення санкцій Вашингтона проти російських постачальників та суден, що транспортують нафту з РФ та Ірану.