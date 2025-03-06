Експорт нафти з США до Індії злетів до дворічного максимуму на тлі санкцій проти Росії

Експорт американської сирої нафти до Індії в лютому сягнув найвищого рівня за два роки. Це сталося на тлі посилення санкцій Вашингтона проти російських постачальників та суден, що транспортують нафту з РФ та Ірану.

Про це пише Reuters.

За даними компанії Kpler, минулого місяця Індія імпортувала близько 357 000 барелів американської нафти на добу. Для порівняння, у лютому 2023 року цей показник становив лише 221 000 барелів.

Санкційний тиск на російський нафтовий сектор змусив індійські нафтопереробні заводи шукати альтернативних постачальників. При цьому близько 80% нафти, яку отримала Індія, становила західнотехаська сировина.

Крім того, США наростили постачання до Південної Кореї, яка у лютому отримала рекордні 656 000 барелів нафти на добу. Водночас експорт американської нафти до Китаю впав до 76 000 барелів на добу, що є одним із найнижчих показників за останні п’ять років. Це пояснюється 10% митом, яке Пекін запровадив на імпорт із США, через що частина потоків перенаправилася на інші ринки.

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Нагадаємо:

Індія, швидше за все, наростить закупівлі американської нафти й газу після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про намір максимально збільшити видобуток цих ресурсів.

В індійському уряді зізналися, що купують російську нафту без жодних сумнівів, аже вона не під санкціями.