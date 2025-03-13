Іноземні інвестори розпродають тайванські акції: найбільший виробник мікросхем впав на 10%

Тайванський фондовий ринок зазнав наймасштабнішого розпродажу іноземними інвесторами, головним чинником якого стало падіння акцій Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC).

Про це пише Bloomberg.

За останні 12 торгових сесій глобальні фонди вивели з ринку 391 млрд тайванських дол (11,9 млрд дол).

TSMC, на яку припадає понад третина ваги індексу Taiex, втратила майже 10% вартості, оскільки іноземці позбулися 155 млн її акцій.

Падіння відбулося на тлі загального спаду акцій високотехнологічних компаній. Інвестори стали обережнішими щодо сектору штучного інтелекту після прориву китайської DeepSeek, яка поставила під сумнів значне відставання Китаю у сфері ШІ.

Попри розпродаж, тайванський індекс Taiex у четвер зріс другий день поспіль, скоротивши падіння з лютневого максимуму до 5%.

Акції TSMC теж відновили частину втрат після новин про потенційне спільне підприємство з американськими виробниками чіпів. У середу іноземні фонди навіть придбали менше мільйона акцій компанії.

Нагадаємо:

Тайванська компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) оголосить про інвестиції в розмірі 100 млрд дол у виробництво мікросхем у США.

TSMC запропонувала NVIDIA, AMD і Broadcom придбати частку в спільному підприємстві, яке керуватиме заводами Intel