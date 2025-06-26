Фондовий ринок США "вибухнув" на тлі оптимізму щодо ШІ

Інвестори на Уолл-стріт відкрили торги в четвер з оптимізмом: індекси S&P 500 та Nasdaq стартували поблизу рекордних максимумів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Оптимізм спричинили сильні фінансові результати виробника мікросхем пам’яті Micron, що посилило віру в розвиток штучного інтелекту. Інвестори також оцінювали нові економічні дані.

Індекс Dow Jones зріс на 101,6 пункту (0,24%) — до 43 084,07.

зріс на 101,6 пункту (0,24%) — до 43 084,07. Індекс S&P 500 піднявся на 19,9 пункту (0,33%) — до 6 112,09.

піднявся на 19,9 пункту (0,33%) — до 6 112,09. Індекс Nasdaq Composite додав 88,6 пункту (0,44%) — до 20 062,19 на момент відкриття.

Тим часом долар США знову слабшає — і вже перебуває на найнижчому рівні за понад три роки. Інвестори занепокоєні ознаками втрати незалежності Федеральної резервної системи (центрального банку США).

У середу Дональд Трамп назвав голову ФРС Джерома Пауелла "жахливим" і заявив, що розглядає трьох-чотирьох кандидатів на посаду нового керівника Федрезерву.

Нагадаємо:

Курс долара впав до мінімуму за три роки після чуток, що Дональд Трамп планує достроково призначити нового главу ФРС.