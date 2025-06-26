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Долар впав до мінімуму за три роки

Олексій Артемчук — 26 червня, 14:08
Долар впав до мінімуму за три роки
Getty Images

Курс долара впав до мінімуму за три роки після чуток, що Дональд Трамп планує достроково призначити нового главу ФРС.

Про це пише Reuters.

У четвер долар продовжив падіння, досягнувши найнижчого рівня з 2022 року. Зниження пов’язане з повідомленнями, що Дональд Трамп планує достроково призначити нового голову Федеральної резервної системи замість Джерома Пауелла. Це може прискорити зниження ставок у США, на чому наполягає Трамп.

Індекс долара DXY втратив понад 10% з початку року, що може стати найбільшим падінням за перше півріччя з 1970-х років. Євро зріс до 1,173 долара — найвищого рівня за три роки, швейцарський франк та японська ієна теж посилили позиції.

Світові фондові індекси продовжили зростати: STOXX 600 додав 0,2%, а глобальний індекс MSCI виріс на 0,4%. Позитивно вплинуло також перемир’я між Ізраїлем та Іраном та очікування нових торговельних домовленостей з ЄС до 9 липня.

Дохідність дворічних держоблігацій США знизилася до 3,764%, найнижчого рівня за сім тижнів. Нафта також дорожчає: Brent — до 67,93 долара, WTI — до 65,21 долара за барель.

Ймовірність зниження ставки ФРС на найближчому засіданні зросла до 25%, згідно з інструментом FedWatch від CME.

Нагадаємо:

Президент Дональд Трамп неодноразово критикував Джерома Пауелла за занадто повільне зниження ставок і намагався впливати на політику ФРС ще під час свого першого терміну.

Курс євро наблизився до рівня 1,17 долара, що відкриває можливість піднятися до чотирирічного максимуму — позначки 1,20 долара, якої валюта не досягала з 2021 року.

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