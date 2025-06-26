Долар впав до мінімуму за три роки

Курс долара впав до мінімуму за три роки після чуток, що Дональд Трамп планує достроково призначити нового главу ФРС.

Про це пише Reuters.

У четвер долар продовжив падіння, досягнувши найнижчого рівня з 2022 року. Зниження пов’язане з повідомленнями, що Дональд Трамп планує достроково призначити нового голову Федеральної резервної системи замість Джерома Пауелла. Це може прискорити зниження ставок у США, на чому наполягає Трамп.

Індекс долара DXY втратив понад 10% з початку року, що може стати найбільшим падінням за перше півріччя з 1970-х років. Євро зріс до 1,173 долара — найвищого рівня за три роки, швейцарський франк та японська ієна теж посилили позиції.

Світові фондові індекси продовжили зростати: STOXX 600 додав 0,2%, а глобальний індекс MSCI виріс на 0,4%. Позитивно вплинуло також перемир’я між Ізраїлем та Іраном та очікування нових торговельних домовленостей з ЄС до 9 липня.

Дохідність дворічних держоблігацій США знизилася до 3,764%, найнижчого рівня за сім тижнів. Нафта також дорожчає: Brent — до 67,93 долара, WTI — до 65,21 долара за барель.

Ймовірність зниження ставки ФРС на найближчому засіданні зросла до 25%, згідно з інструментом FedWatch від CME.

Нагадаємо:

Президент Дональд Трамп неодноразово критикував Джерома Пауелла за занадто повільне зниження ставок і намагався впливати на політику ФРС ще під час свого першого терміну.

Курс євро наблизився до рівня 1,17 долара, що відкриває можливість піднятися до чотирирічного максимуму — позначки 1,20 долара, якої валюта не досягала з 2021 року.