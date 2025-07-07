В Україні запускають виплату "Пакунок школяра": яка сума і хто зможе отримати

Уряд ухвалив рішення про запуск нової виплати "Пакунок школяра".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі", – пояснив він.

За словами Шмигаля, отримати "Пакунок школяра" зможе кожна українська родина, заявка буде подаватися через "Дію". Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.

Він зазначив, що Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подачі заявок.

"Виплата в 5 тис. грн жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог", – наголосив очільник уряду.

Нагадаємо:

Діти, які повертаються в Україну після депортації, примусового переміщення або перебування на тимчасово окупованих територіях, отримають одноразову грошову допомогу в розмірі 50 тис. гривень.