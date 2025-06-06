Держава виплатить по 50 тисяч дітям, які повертаються з окупації чи депортації

Діти, які повертаються в Україну після депортації, примусового переміщення або перебування на тимчасово окупованих територіях, отримають одноразову грошову допомогу в розмірі 50 тис. гривень.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Кошти мають допомогти батькам або законним представникам створити належні умови для адаптації та реінтеграції дитини в мирне життя. Виплата не впливає на розмір інших соціальних допомог чи субсидій.

Отримати гроші можна звернувшись до Державної служби України у справах дітей.

"Для кожної дитини складається індивідуальний план повернення та підтримки. Він охоплює три пакети допомоги - короткострокову, середньострокову та довгострокову", - йдеться в повідомленні відомства.

Залежно від потреб, дитина може отримати соціальні, медичні, психологічні, реабілітаційні та юридичні послуги.

Нагадаємо:

На тимчасово окупованих Росією територіях проживають приблизно 1,6 мільйона дітей - це майже кожен п'ятий український школяр.