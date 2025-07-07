В Украине запускают выплату "Пакет школьника": какая сумма и кто сможет получить
Правительство приняло решение о запуске новой выплаты "Пакет школьника".
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Это будет денежная помощь в размере 5 тысяч гривен на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви для тех, кто отправляет своего ребенка в первый класс в офлайн формате", - пояснил он.
По словам Шмыгаля,получить "Пакет школьника" сможет каждая украинская семья, заявка будет подаваться через "Дію". Деньги можно потратить исключительно в безналичной форме, рассчитываясь карточкой за те вещи, которые необходимы для школы.
Он отметил, что Министерство социальной политики прокоммуницирует все детали и информацию о старте подачи заявок.
"Выплата в 5 тыс. грн никоим образом не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных пособий", - подчеркнул глава правительства.
Напомним:
Дети, которые возвращаются в Украину после депортации, принудительного перемещения или пребывания на временно оккупированных территориях, получат единовременную денежную помощь в размере 50 тыс. гривен.