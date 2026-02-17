PlayCity видало ліцензію першому лотерейному оператору
Українська національна лотерея (УНЛ) першою отримала ліцензію на випуск та проведення лотерей в Україні.
Про це повідомило Державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity.
Один із трьох, визначених відкритим конкурсом операторів, сплатив річний ліцензійний платіж — ₴24,2 млн.
"Відновлення ліцензійних платежів — один із перших результатів реформи лотерейного ринку, який десятиліття працював без повноцінного контролю на перехідних положеннях", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що нові умови передбачають електронну звітність бізнесу, QR-коди на білетах та обладнанні, що повинно покращити прозорість діяльності операторів лотерей в Україні.
Державне агентство PlayCity завершило конкурс на отримання ліцензій для операторів державних лотерей, за результатами якого переможцями визначили три компанії - "МСЛ", "Патріот", "Українська національна лотерея".