В Україні вперше закупили рибу вітчизняного виробництва для ув’язнених

Державна кримінально-виконавча служба України закупила рибну продукцію вітчизняного виробництва.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

В аукціону у системі Prozorro взяли участь три українські компанії. Переможцем стало ТОВ "Альбакор", яке постачатиме філе товстолобика.

"Це вже другий подібний кейс: у квітні закуповували рибу для Збройних Сил України. Тепер — для державних установ Мін’юсту", - зазначив Коваль.

Закуплена риба пройшла всі необхідні лабораторні дослідження, відповідає вимогам ДСТУ та має якість на рівні європейських стандартів.

ТОВ "Альбакор" — один із найбільших гравців на ринку риби та морепродуктів. Воно має виробництво в Запоріжжі, імпортує, переробляє та реалізує рибну продукцію.

Засновником вказано компанію "КЛІОНГРУП ФТС ЛТД" (Кіпр), бенефіціари - керівник Сергій Кардаш, Дмитро Бобров та Євгеній Бренгач.

Нагадаємо:

У січні 2023 року була паралізована робота найбільшого українського імпортера риби "Альбакор".

Верховна Рада України прийняла за основу у першому читанні проект Закону України "Про стимулювання економічного розвитку галузі рибного господарства".