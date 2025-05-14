Рада ухвалила законопроєкт про стимулювання рибного господарства

Верховна Рада України прийняла за основу у першому читанні проект Закону України "Про стимулювання економічного розвитку галузі рибного господарства".

Про це повідомляє урядовий портал.

Він має сприяти залученню інвестицій у розвиток галузі рибного господарства, зокрема аквакультури та марикультури. Що у свою чергу дозволить підвищити ефективність виробництва, розширити інфраструктуру та використати потенціал водних ресурсів країни.

"Цей законопроект спрямований на підвищення інвестиційної привабливості галузі рибного господарства, стимулювання створення нових підприємств в Україні, збільшення кількості робочих місць", – говориться у повідомленні.

Для цього запроваджуються "конкурентні і прозорі" механізми формування інвестиційних пропозицій та укладення договорів про залучення інвестицій.

У документі визначено принципи стимулювання економічного розвитку галузі рибного господарства, потенційні об’єкти залучення інвестицій і порядок формування переліку об’єктів залучення інвестицій та складання інвестиційних пропозицій тощо.

"Рибна галузь має всі шанси стати потужним драйвером економіки України. Ухвалення цього законопроекту сприятиме трансформації рибного господарства на прибуткову, конкурентоспроможну та експортоорієнтовану галузь", – цитує урядовий портал очільника Держрибагентства Владислава Невеселого.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що до держбюджету України вперше надійшли кошти для зариблення водойм, отримані від аукціонів на промисловий вилов риби. Раніше ці гроші наповнювали лише місцеві бюджети.

Як повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, нова бюджетна програма "Заходи із вселення водних біоресурсів у рибогосподарські водні об’єкти" вже отримала 3,38 млн грн за результатами торгів із продажу прав на спеціальне використання водних біоресурсів у 2025 році.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт про приєднання України до угоди про недопущення, стримування та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства.

"Приєднання України до угоди забезпечить механізми для ефективної взаємодії держав з метою недопущення потрапляння на національні та міжнародні ринки риби, виловленої в результаті браконьєрського промислу", – зазначали у Держрибагентстві.