Санаторій в престижній Конча-Заспі: АРМА перевіряє аномальну ціну переможця аукціону

Переможцем аукціону з відбору управителя для арештованого санаторію "Жовтень" в престижному районі Конча-Заспа на Столичному шосе стало ТОВ "МН Груп".

Про це повідомляє голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума.

Пропозиція ТОВ "МН Груп" виявилася найбільш економічно вигідною.

Водночас АРМА очікує від компанії обґрунтування аномально низької ціни, після чого буде розпочато ретельний аналіз поданої документації.

Зазначається, що триває перевірка усіх учасників, зокрема на повʼязаність з РФ або власником арештованого активу.

Агентство нагадало, що санаторій "Жовтень" має загальну площу 22 762,90 м² та розташований в престижному районі Конча-Заспа.

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Національне агентство з розшуку та менеджменту активів передало Міжнародний центр культури і мистецтв переможцю конкурсу на управління ТОВ "Комбінат Плюс".