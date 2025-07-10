Компанія засновника Atlas Weekend офіційно стала управителем Жовтневого: як планують змінити об'єкт

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів передало Міжнародний центр культури і мистецтв переможцю конкурсу на управління ТОВ "Комбінат Плюс".

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

"Відбулась ключова подія – підписано акти приймання-передачі активу з Офісом Генерального прокурора та обраним Управителем. Це фактично завершує процедуру передачі майна в управління та відкриває новий етап його функціонування", – йдеться в повідомленні.

З компанією "Комбінат Плюс" підписано договір строком на 5 років, згідно з яким до держбюджету надходитиме гарантійний платіж більше 2 мільйонів гривень щомісячно. Ця сума надходитиме до держбюджету навіть за відсутності прибутку, зазначають в АРМА. Договір передбачає сплату до бюджету 99,9% від суми отриманого прибутку щомісяця.

В АРМА зауважили, що новий управитель має фаховий досвід у сфері культурних проєктів та зобов’язався не лише забезпечити гарантовані фінансові надходження, а й провести комплексну модернізацію інфраструктури об’єкта.

"Наша мета – перетворити МЦКМ на сучасний, інклюзивний, доступний простір для концертів, освітніх і культурних заходів. У планах – ремонт та модернізація фудкортів, реновація санітарних зон, оновлення мультимедійної, світлової та звукової інфраструктури", – повідомив власник ТОВ "Комбінат Плюс" Дмитро Сидоренко.

Також він додав, що компанія активно працюватиме над залученням спонсорів і міжнародних партнерів до фінансування розвитку простору.

В АРМА відмітили, що переможця конкурсу перевірено усіма компетентними правоохоронними органами силового блоку та отримано позитивні висновки на відсутність звʼязків з рф, рб, Ісламською Республікою Іран та власником.

Нагадаємо:

"Жовтневий" — це знакова історико-культурна будівля в центрі столиці, розташована на схилах над Майданом Незалежності. Його загальна площа — понад 17 500 м².

Перший конкурс на відбір управителя не відбувся, бо у ньому взяв участь лише один учасник, чия тендерна документація була відхилена через невідповідність вимогам.

Згодом АРМА виставило Палац "Жовтневий" на повторний конкурс.

Компанія "Комбінат Плюс" засновника фестивалю Atlas Weekend, концертного клубу Atlas Дмитра Сидоренка перемогла у прозорому конкурсі АРМА з відбору управителя для Жовтневого палацу в Києві.