Санаторий в престижной Конча-Заспе: АРМА проверяет аномальную цену победителя аукциона
Победителем аукциона по отбору управляющего для арестованного санатория "Жовтень" в престижном районе Конча-Заспа на Столичном шоссе стало ООО "МН Групп".
Об этом сообщает глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума.
Предложение ООО "МН Групп" оказалось наиболее экономически выгодным.
В то же время АРМА ожидает от компании обоснования аномально низкой цены, после чего будет начат тщательный анализ представленной документации.
Отмечается, что продолжается проверка всех участников, в частности на связь с РФ или владельцем арестованного актива.
Агентство напомнило, что санаторий "Жовтень" имеет общую площадь 22 762,90 м² и расположен в престижном районе Конча-Заспа.
Напомним:
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов передало Международный центр культуры и искусств победителю конкурса на управление ООО "Комбинат Плюс".