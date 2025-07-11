Санаторий в престижной Конча-Заспе: АРМА проверяет аномальную цену победителя аукциона

Победителем аукциона по отбору управляющего для арестованного санатория "Жовтень" в престижном районе Конча-Заспа на Столичном шоссе стало ООО "МН Групп".

Об этом сообщает глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума.

Предложение ООО "МН Групп" оказалось наиболее экономически выгодным.

В то же время АРМА ожидает от компании обоснования аномально низкой цены, после чего будет начат тщательный анализ представленной документации.

Отмечается, что продолжается проверка всех участников, в частности на связь с РФ или владельцем арестованного актива.

Агентство напомнило, что санаторий "Жовтень" имеет общую площадь 22 762,90 м² и расположен в престижном районе Конча-Заспа.

Напомним:

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов передало Международный центр культуры и искусств победителю конкурса на управление ООО "Комбинат Плюс".