Рейтинг найзбитковіших видів економічної діяльності очолили агрокомпанії

56,3% підприємств у галузях агропромислового комплексу (АПК) збиткові, що є найгіршим показником з-поміж усіх видів економічної діяльності.

Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна ("Європейська солідарність").

За її словами, рік тому збиткових підприємств в АПК було 38,2%, тобто їх кількість за рік збільшилася на 18,1 процентного пункта (п.п.).

"Як зміниться ця сумна статистика до кінця 2025 року – невідомо, але зупинення вже на цьому тижні "торгівельного безвізу" з ЄС, за оцінками бізнес-асоціацій, найнегативніше позначиться саме для підприємств АПК, понад 52% експорту продукції яких припадає на країни ЄС", - нагадала парламентарій.

Южаніна навела дані Міністерства економіки, яке оцінює річні втрати від призупинення "торгівельного безвізу" з ЄС на рівні близько 3 млрд євро, і додала, що підприємства очікують значно більші втрати.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна перебуває в перемовинах з Європейською комісією щодо запровадження після 5 червня певного перехідного періоду безвізової торгівлі з Європейським Союзом.

Україна попереджала, що скасування безмитної торгівлі з ЄС може мати "справді руйнівні" наслідки, особливо на тлі невизначеності щодо військової підтримки з боку США.

Оновлені умови торгівлі з Євросоюзом після завершення "економічного безвізу" можуть обійтися Україні в 3,5 млрд євро на рік.