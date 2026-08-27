Україна може втратити третину посівних площ через блокаду портів – Висоцький

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що якщо уряд не підтримає фінансову стійкість аграріїв, існує ризик скорочення посівних площ під майбутній урожай на 5–7 млн га.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

Через систематичні атаки на портову інфраструктуру Великої Одеси українські аграрії зіткнулися з дефіцитом потужностей для зберігання врожаю та ризиками скорочення посівних площ.

"Перед нами стоять два ключові завдання. Перше – запобігти псуванню вже зібраного врожаю та забезпечити можливості для його зберігання.

За нашими розрахунками, дефіцит потужностей може сягнути вже цієї осені 11 мільйонів тонн, а потреба у фінансуванні цього напряму становить 44 мільйони доларів США", – каже міністр агрополітики Тарас Висоцький.

За його словами, друге, не менш критично важливе завдання, – забезпечити аграріїв обіговими коштами. Навіть якщо зерно вдасться зберегти у рукавах, господарства мають щомісяця покривати операційні витрати та виплачувати зарплату.

Міністр наголошує, що найбільший виклик сьогодні – компенсація відсоткових ставок за кредитами. Якщо уряд не підтримає аграріїв, вони можуть засіяти на 5-7 млн га менше, ніж зазвичай.

Під час посівної кампанії-2026 аграрії засіяли близько 20 млн га.

У зв'язку з цими проблемами Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) та Всесвітня продовольча програма (ВПП) висловили готовність надати українським фермерам до 10 тис. зернових рукавів, а також модульні сховища.

Керівниця ФАО Шахноза Мумінова поінформувала, що перші поставки тимчасових зернових рукавів за підтримки міжнародних донорів очікуються вже найближчим часом.

Близько 60% усіх потужностей тимчасового зберігання планують спрямувати до прифронтових та найбільш постраждалих регіонів.

Паралельно ФАО розробляє спеціальні інструменти підтримки для малих і середніх господарств, які мають обмежений доступ до традиційного банківського фінансування.

Крім того, Україна вже направила офіційне звернення до Європейського Союзу щодо виділення 220 мільйонів євро на компенсацію відсоткових ставок за банківськими позиками, щоб забезпечити пільгове кредитування аграріїв.

Нагадаємо:

Раніше Висоцький казав, що тривала блокада українських портів може призвести до подорожчання агропродукції на світовому ринку до 30%.