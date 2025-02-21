Грошові перекази в Україну впали на 2 мільярди за рік – НБУ

Сума грошових переказів Україну з усього світу через офіційні та неофіційні канали скоротилася до 9,6 млрд дол у 2024 році, порівняно з 11,6 млрд дол торік.

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Liga.net.

Через платіжні системи в Україну надійшло 2,5 млрд дол – це на 4,6% менше, ніж у 2023 році.

Найбільше переказів відправляли зі США (19,39%), Ізраїлю (16,8%), Німеччини (10,8%), Італії (10,21%) та Великої Британії (9,41%).

Середня сума одного грошового переказу з-за кордону зросла з 256 до 267 дол.

Лідерами серед платіжних систем стали:

Western Union – 37,58% усіх переказів;

MoneyGram – 19,2%;

RIA – 18,33%.

У НБУ зазначають, що саме через канал платіжних систем у 2024 році українцям надходила гуманітарна допомога від низки міжнародних організацій.

В межах України найбільше коштів перерахували через систему PrivatMoney – вона забезпечила 56,97% усіх внутрішніх переказів.

Середня сума одного переказу в межах України у 2024 році становила 1231 грн (у 2023 році – 862 грн).