Денежные переводы в Украину упали на 2 миллиарда за год - НБУ
Сумма денежных переводов Украины со всего мира через официальные и неофициальные каналы сократилась до 9,6 млрд долл в 2024 году по сравнению с 11,6 млрд долл в прошлом году.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает Liga.net.
Через платежные системы в Украину поступило 2,5 млрд долл - это на 4,6% меньше, чем в 2023 году.
Больше всего переводов отправляли из США (19,39%), Израиля (16,8%), Германии (10,8%), Италии (10,21%) и Великобритании (9,41%).
Средняя сумма одного денежного перевода из-за рубежа выросла с 256 до 267 долл.
Лидерами среди платежных систем стали:
- Western Union - 37,58% всех переводов;
- MoneyGram - 19,2%;
- RIA - 18,33%.
В НБУ отмечают, что именно через канал платежных систем в 2024 году украинцам поступала гуманитарная помощь от ряда международных организаций.
В пределах Украины больше всего средств перечислили через систему PrivatMoney - она обеспечила 56,97% всех внутренних переводов.
Средняя сумма одного перевода в пределах Украины в 2024 году составила 1231 грн (в 2023 году - 862 грн).