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Гральний бізнес платить менше податків другий місяць поспіль

Віктор Волокіта — 24 лютого, 14:21
Гральний бізнес платить менше податків другий місяць поспіль

Гральний бізнес заплатив 735 млн грн податків до державного бюджету у січні 2025 року.

Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

У грудні надходження податків від грального бізнесу становило 1 млрд грн. У листопаді - 1,5 млрд грн.

У січні 2025 року податкові платежі від суб'єктів грального бізнесу зросли на 74,2% порівняно з аналогічним періодом 2024 року та у 134 рази перевищують рівень січня 2021 року (5,5 млн грн).

Нагадаємо:

За 2024 рік гральний бізнес сплатив 17 мільярдів гривень податків, що на 63% більше, ніж за 2023 рік.

Організатори азартних ігор у січні-серпні 2024 року сплатили до бюджету 11,7 млрд грн податків, що у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Гральний бізнес платить менше податків другий місяць поспіль
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