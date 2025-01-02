Гральний бізнес збільшив сплату податків на 63% за 2024 рік

За 2024 рік гральний бізнес сплатив 17 мільярдів гривень податків, що на 63% більше, ніж за 2023 рік.

Про це повідомив голова податковго комітету ВР Данило Гетманцев.

Так, у 2021 році гральним бізнесом було сплачено податків на 204,8 млн грн. Вже у 2022 році цей показник зріс у 3,5 раза, до 730,9 млн.

У 2023 році гральний бізнес сплатив вже 10,4 мільярда гривень податків. За весь 2024 рік – 17 мільярдів, що на 63,4% більше.

Нагадаємо:

Організатори азартних ігор у січні-серпні 2024 року сплатили до бюджету 11,7 млрд грн податків, що у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Надходження від грального бізнесу у вересні 2024 року склали 1,8 млрд гривень, що на 83,2% або на 0,8 млрд гривень більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.