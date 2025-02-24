Игорный бизнес платит меньше налогов второй месяц подряд

Игорный бизнес заплатил 735 млн грн налогов в государственный бюджет в январе 2025 года.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

В декабре поступление налогов от игорного бизнеса составило 1 млрд грн. В ноябре - 1,5 млрд грн.

В январе 2025 года налоговые платежи от субъектов игорного бизнеса выросли на 74,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и в 134 раза превышают уровень января 2021 года (5,5 млн грн).

Напомним:

За 2024 год игорный бизнес уплатил 17 миллиардов гривен налогов, что на 63% больше, чем за 2023 год.

Организаторы азартных игр в январе-августе 2024 года уплатили в бюджет 11,7 млрд грн налогов, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.