В Нацбанку назвали топтрійку благодійних фондів України

Три найбільші благодійні фонди України – United24, "Повернись живим" та Фонд Сергія Притули – зібрали у 2025 році рекордні 105,87 млрд грн пожертвувань.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це на 37% більше, ніж за попередні три роки разом узяті", – сказав він у промові на конференції високого рівня для керівників країн-членів МВФ у Брюсселі на сесії "Інновації в економіці нової (холодної) війни", текст якої був опублікований цього тижня.

Пишний зазначив, що в Україні вже є безпрецедентні випадки отримання пожертвувань від уряду європейської країни: фонд "Повернись живим" отримав 19 млрд грн на військові потреби України.

На думку глави Нацбанку, такому результату сприяло створення інфраструктури для збору коштів, в якій фінансовий сектор відіграв ключову роль – банки надали конкретні функціональні рішення в банківських додатках.

"Це швидке створення груп та збору коштів, їх обмін за посиланнями, бачення прогресу в режимі реального часу, здійснення миттєвих переказів одним кліком, автоматизація регулярних пожертв, прийом коштів з-за кордону, закриття збору коштів та звітність", – перерахував рішення глава НБУ.

Директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут раніше повідомляв, що фонд у 2025 році зібрав понад 31 млрд грн, що майже у 7,6 раза більше, порівняно із 2024 роком.

"Операційна ціль на 2026 рік – це $1 млрд урядових з-за кордону і 400 млн грн середньомісячно в Україні", – сказав Чмут.

Згідно зі звітністю на сайті Фонду, всього з початку 2022 року загальна сума пожертв склала 43,75 млрд грн.

Відповідно до інформації на сайті фонду United24, загальна сума, зібрана у межах п'яти напрямів, з 5 травня 2022 року по 27 лютого 2026 року склала 145,59 млрд грн, з яких 139,96 млрд грн на оборону, 3,33 млрд грн – на медичну допомогу, 0,95 млрд грн – на відбудову України, 0,31 млрд грн – на гуманітарне розмінування та 1,05 млрд грн – на освіту та науку.

Пожертви до фонду United24 надходять на рахунок Нацбанку України.

Згідно інформації на сайті Фонду Сергія Притули, у минулому році надходження до нього на допомогу армії склали 2,40 млрд грн, тоді як у 2024 році фонд зібрав 2,18 млрд грн, з яких 1,85 млрд грн – на мілітарний напрям та 0,33 млрд грн – на гуманітарний напрям.

Нагадаємо:

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі зберігається на історично низьких рівнях.