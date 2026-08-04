Новини 4 серпня: блекаут на ЗАЕС, РФ нищитиме водопостачання в Україні

Про що сьогодні говорили:

Про CEO Club. Польські адвокати виконавчого директора CEO Club Ukraine Дмитра Карчука готують апеляцію на рішення суду про його тримання під вартою

Про воду. Перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що окрім атак на енергосистему та опалення Росія намагатиметься залишити українські міста без водопостачання.

Про ВВП. Реальний валовий внутрішній продукт України у другому кварталі 2026 року, за оперативною оцінкою, збільшився на 0,6% у річному вимірі порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Про телефони. Державний бюджет України отримуватиме додатково п'ять мільярдів гривень на рік завдяки обов'язковому зазначенню IMEI мобільних телефонів у митних деклараціях під час імпорту.

Про ЗАЕС. 4-го серпня Запорізька АЕС знову втратила зовнішнє електропостачання, внаслідок чого станція близько години працювала на дизель-генераторах, які є резервним джерелом живлення для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

Ексклюзиви ЕП:

"Ніхто навіть не може уявити, якою буде зима". Чи чекати українцям енергетичного колапсу?

У соціальних мережах пишуть про можливий колапс систем теплопостачання та енергетики прийдешньою зимою. Чи виправдані прогнози?