Новини 4 серпня: блекаут на ЗАЕС, РФ нищитиме водопостачання в Україні
Про що сьогодні говорили:
Про CEO Club. Польські адвокати виконавчого директора CEO Club Ukraine Дмитра Карчука готують апеляцію на рішення суду про його тримання під вартою
Про воду. Перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що окрім атак на енергосистему та опалення Росія намагатиметься залишити українські міста без водопостачання.
Про ВВП. Реальний валовий внутрішній продукт України у другому кварталі 2026 року, за оперативною оцінкою, збільшився на 0,6% у річному вимірі порівняно з аналогічним періодом 2025 року.
Про телефони. Державний бюджет України отримуватиме додатково п'ять мільярдів гривень на рік завдяки обов'язковому зазначенню IMEI мобільних телефонів у митних деклараціях під час імпорту.
Про ЗАЕС. 4-го серпня Запорізька АЕС знову втратила зовнішнє електропостачання, внаслідок чого станція близько години працювала на дизель-генераторах, які є резервним джерелом живлення для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.
Ексклюзиви ЕП:
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У соціальних мережах пишуть про можливий колапс систем теплопостачання та енергетики прийдешньою зимою. Чи виправдані прогнози?