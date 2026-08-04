Росія нищитиме водопостачання в Україні – Шмигаль

Перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що окрім атак на енергосистему та опалення Росія намагатиметься залишити українські міста без водопостачання.

Про це він розповів в інтерв'ю POLITICO.

"Мета Росії зараз – знищити наше водопостачання. Минулої зими вони атакували електроенергію та опалення, але все одно можна вижити, якщо під час відключень є газ і вода.

Важко прожити понад три дні без води та каналізації", – каже Шмигаль.

Також він сказав, що Росія намагається виснажити українське суспільство, щоб воно тиснуло на керівництво та вимагало підписання капітуляції.

Шмигаль нагадав, що після зимових атак Росії виробництво електроенергії в Україні становило лише близько 12 ГВт – на 6 ГВт менше, ніж потребували споживачі.

До 2014 року це число становило 54,5 ГВт, а з початком великої війни воно скоротилося до 32 ГВт.

"Росіяни знищили або пошкодили понад 80 відсотків українських електростанцій", – додав міністр.

Він також розповів, що для того, щоб пережити зиму, Україні потрібні не тільки ракети-перехоплювачі для систем ППО, а й фінанси для Фонду підтримки енергетики – близько 500 млн євро.

Ще 400 млн євро потрібно Нафтогазу, щоб допомогти йому оговтатися від російських атак, від яких компанія потерпає майже щодня. Тут Україна сподівається отримати підтримку Канади, сказав Шмигаль.

Нагадаємо:

Українські енергетики готуються до максимальних навантажень у серпні – можливе застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.