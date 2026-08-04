На Запорізькій АЕС зафіксували черговий блекаут

4-го серпня Запорізька АЕС знову втратила зовнішнє електропостачання, внаслідок чого станція близько години працювала на дизель-генераторах, які є резервним джерелом живлення для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

О 14:20 енергопостачання на ЗАЕС відновлено, інформує компанія.

Аналогічна ситуація сталася лише кілька днів тому – 1 серпня, нагадують у НАЕК "Енергоатом".

"Це вже 12-й блекаут Запорізької АЕС від початку 2026 року та 24-й – від початку російської окупації станції. Тобто половина всіх блекаутів ЗАЕС за час окупації припала саме на 2026 рік", – говориться у повідомленні.

"Кожна втрата зовнішнього живлення створює пряму загрозу ядерній та радіаційній безпеці. Залежність найбільшої атомної електростанції Європи від дизель-генераторів – неприпустима та є черговим свідченням критичних ризиків, спричинених незаконною окупацією Запорізької АЕС", – зазначили у компанії.

Лише повернення ЗАЕС під повний контроль України та її законного оператора – АТ "НАЕК "Енергоатом" – може гарантувати безпечну експлуатацію станції, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

24 липня повідомлялося, що обстріли в Енергодарі та на його околицях призвели до зупинки водопостачання в місті та на території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

В середині липня на ЗАЕС стався десятий блекаут від початку року, але зовнішнє електроживлення швидко відновили.