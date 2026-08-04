У липні Україна стала нетто-експортером електроенергії вперше за 10 місяців
У липні експорт електроенергії з України зріс на 48% та становив 232,5 тис. МВт·год., а імпорт – скоротився на 40% та становив 175 тис. МВт·год.
Про це пише ExPro.
Найбільше зріс експорт до Словаччини – майже у шість разів порівняно з червнем. Крім того, у липні вперше з листопада 2025 року вперше відновився експорт електроенергії до Польщі.
Найбільшим експортним напрямком залишилася Угорщина, на яку припало 48% загального обсягу постачання.
Водночас у річному вимірі експорт скоротився: порівняно з липнем 2025 року його обсяг знизився майже на 18%.
Імпорт також скоротився у річному вимірі та зменшився за всіма напрямками. Найбільша частка постачання – 40% – традиційно припала на Угорщину.
Нагадаємо:
Востаннє Україна експортувала електроенергії більше, ніж імпортувала, у вересні 2025 року.
Українські енергетики готуються до максимальних навантажень у серпні – можливе застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.