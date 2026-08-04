Захист директора CEO Club готує апеляцію щодо арешту

Польські адвокати виконавчого директора CEO Club Ukraine Дмитра Карчука готують апеляцію на рішення суду про його тримання під вартою.

Про це ЕП повідомили у CEO Club Ukraine.

Паралельно німецькі адвокати оскаржують європейський ордер на арешт, на підставі якого Карчука затримали в Польщі.

У CEO Club Ukraine додали, що захист також готує документи для звернення до суду з клопотанням про звільнення Карчука під заставу або передачу його на поруки.

Водночас німецькі адвокати намагаються отримати доступ до матеріалів справи, щоб з'ясувати обставини кримінального провадження та те, яким чином підозра в Німеччині була пов'язана саме з Карчуком.

Зокрема, захист поки не знає, який документ пред'явила людина, що забрала вантаж із викраденими, за версією німецьких правоохоронців, велосипедами. Невідомо також, які саме персональні дані містилися в цьому документі.

Крім цього, захист наразі не має інформації, чи використовувався номер справжнього документа Карчука, чи посвідчення було повністю підробленим. Це також має стати зрозумілим після отримання матеріалів німецької справи.

"Захист не хотів би висувати неперевірені версії до отримання матеріалів справи", – повідомили в клубі.

За інформацією CEO Club, захист також передає компетентним органам докази, які мають підтвердити, що Карчук не брав участі в інкримінованих подіях і в день правопорушення перебував в Україні.

На запитання, як саме німецькі правоохоронці встановили, що до викрадення велосипедів нібито причетний Карчук, у клубі відповіли, що наразі цього не знають.

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Нагадаємо:

Директора одного з найбільших бізнес-клубів України CEO Club Ukraine Дмитра Карчука 28 липня затримали на одному з пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

За версією слідства, у 2024 році Карчук, видаючи себе за представника транспортної компанії, нібито викрав зі складу в Німеччині близько 200 електровелосипедів. Загальну вартість викраденого вантажу оцінюють 127 тис. євро.