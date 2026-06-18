Новини 18 червня: удари по Москві, зміни в бюджет-2026, заборона казино для військових

Про що говорили сьогодні?

Про удари ЗСУ по Москві. Українські безпілотники прорвали ешелоновану протиповітряну оборону російської столиці та уразили Московський нафтопереробний завод у Капотні, внаслідок чого на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

В аеропортах московського авіавузла скасували та затримали 527 рейсів на тлі масованої атаки дронів.

Про "Київміськбуд". Холдингова компанія "Київміськбуд" просить київську міську владу збільшити статутний капітал підприємства щонайменше на три мільярди гривень.

Про ставку Нацбанку. Національний банк ухвалив рішення не змінювати розміру облікової ставки, залишивши її на рівні 15% річних.

Про зміни до бюджету-2026. Верховна Рада провалила усі шість проєктів Постанов про скасування рішення від 10 червня 2026 року про прийняття в цілому закону про зміни до держбюджету-2026, розблокувавши цим можливість для підписання президентом Зеленським цього закону.

Про змову ОККО та WOG. За словами очільника Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленко, динаміка цін у мережах автозаправних станцій OKKO та WOG протягом багатьох років залишається практично синхронною.

Про заборону казино для військових. Кабінет Міністрів з напрацюваннями Міноборони ухвалив постанову, що запускає впровадження механізму обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану.

Ексклюзиви ЕП:

"Ми як терпіли". Держава змусить банки сплатити ще 50 млрд грн до бюджету

Влада готується вчетверте запровадити для банків 50-відсотковий податок на прибуток. На думку депутатів, кредитні установи продовжують отримувати надприбутки передовсім завдяки вкладенням в ОВДП та депозитні сертифікати НБУ. Вони переконані: ці кошти варто спрямувати на підтримку бюджету країни, яка перебуває в стані війни.

"Економічна правда" відсвяткувала 20 років та нагородила 100 підприємців

20 років "Економічна правда" відстежує перемоги та виклики з якими зустрічається українська економіка. Ювілей редакція присвятила тим, без кого економіка неможлива – підприємцям, які рухають країну уперед попри обставини.