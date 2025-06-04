Подозрение в незаконном обогащении на миллионы: главе АМКУ уменьшили залог до 25 миллионов

Высший антикоррупционный суд 4 июня частично удовлетворил ходатайство адвоката председателя Антимонопольного комитета Павла Кириленко, которого НАБУ и САП подозревают в незаконном обогащении на 70 млн грн и декларировании недостоверной информации, и уменьшил размер залога до 25 млн грн.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В то же время суд отказал в просьбе разрешить Кириленко выезжать в служебные командировки за границу.

Перед этим адвокат Павла Кириленко Владимир Лысенко подал ходатайство об изменении меры пресечения - уменьшение размера залога с 30 миллионов гривен до трех миллионов и возвращение чиновнику загранпаспорта для выезда за границу в служебные командировки.

Защитник сообщил, что компания "Керамет", которая 28 августа 2024 года внесла залог за главу АМКУ в размере 30 миллионов гривен, обратилась к Кириленко с просьбой вернуть внесенные средства "в связи с истечением длительного времени с (момента - ред.) внесения залога и наступлением сроков расчетов с кредиторами как в Украине, так и за рубежом".

Относительно разрешения на выезд за границу в служебные командировки Лысенко напомнил, что Кириленко, согласно указу президента Зеленского, входит в делегацию Украины для участия в переговорах с ЕС по заключению соглашения о вступлении Украины в Евросоюз.

Прокурор САП Валентина Гребенюк возразила против поданного ходатайства - она заявила, что законодательство не предусматривает возврата залога по желанию залогодателя, а обеспечение сотрудничества АМКУ с международными организациями, государственными органами и неправительственными организациями других государств возлагаются не на главу АМКУ, а на первого заместителя и заместителей.

Напомним:

Детективы НАБУ по согласованию прокурора САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации председателю Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко.

Среди приобретенного имущества:

7 квартир в городах Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;

дом на более 220 кв. м и 2 земельных участка под Киевом;

2 гаражных бокса;

6 машино-мест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;автомобиль "ВМԜ Х3".

Общая стоимость активов - 61,7 млн грн, при этом законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли осуществить таких покупок, заявили в САП.