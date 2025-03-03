"Аферисти знову прокинулись": Гетманцеву поскаржилися на нелегальні обмінники

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики отримав скарги громадян на подвійні курси обміну валют на долар в залежності від року його емісії. Звернення перевірили, і вони підтвердилися.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

"Так, правда, аферисти знову прокинулися та заробляють на громадянах додаткову маржу собі в кишені. Однак, виявилося, що ситуація є ще гіршою і попри неодноразові доручення комітету, правоохоронці вперто не помічають нелегальні обмінники, навіть позначені яскравими рекламними вивісками", – розповів нардеп.

За його словами, поліцейські в цьому окремому випадку "всіляко сприяють розвитку "бізнесу", що не сплачує жодної копійки в бюджет".

У комітеті Ради виокремили дві проблеми: зловживання легальних обмінників та робота нелегальних.

"Звертаємося до НБУ та Нацполу щодо проведення в порядку установленому законом перевірок та негайного вжиття заходів до порушників закону. Переконаний, у людей немає зайвих 50к/дол у кишеню шахраю", – зазначив Гетманцев.

Нагадаємо:

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує ввести військову цензуру видатків і розтягнути гарантоване пільгове фінансування ERA у $50 млрд не на рік, а на три роки на тлі невизначеності в майбутньому.