"Аферисты снова проснулись": Гетманцеву пожаловались на нелегальные обменники

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики получил жалобы граждан на двойные курсы обмена валют на доллар в зависимости от года его эмиссии. Обращения проверили, и они подтвердились.

Об этом сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев.

"Да, правда, аферисты снова проснулись и зарабатывают на гражданах дополнительную маржу себе в карман. Однако, оказалось, что ситуация еще хуже и несмотря на неоднократные поручения комитета, правоохранители упорно не замечают нелегальные обменники, даже обозначенные яркими рекламными вывесками", - рассказал нардеп.

По его словам, полицейские в этом частном случае "всячески способствуют развитию "бизнеса", который не платит ни копейки в бюджет".

В комитете Рады выделили две проблемы: злоупотребление легальных обменников и работа нелегальных.

"Обращаемся к НБУ и Нацполу о проведении в порядке установленном законом проверок и немедленного принятия мер к нарушителям закона. Убежден, у людей нет лишних 50к/долл в карман мошеннику", - отметил Гетманцев.

Напомним:

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предлагает ввести военную цензуру расходов и растянуть гарантированное льготное финансирование ERA в $50 млрд не на год, а на три года на фоне неопределенности в будущем.