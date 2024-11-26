"Газпром" уже подготовился к прекращению транзита газа через Украину – Reuters

Российский газовый монополист "Газпром" в своих внутренних планах на 2025 год исходит из предположения, что транзит газа в Европу через Украину больше не будет осуществляться после 31 декабря 2024 года.

Об этом пишет агентство Reuters.

Украина заявила о своем желании завершить действующий транзитный договор, который положит конец более чем полувековой истории поставки газа из Сибири в Центральную Европу. Этот транзит являлся стабильным источником доходов для российского бюджета.

Несмотря на заявления Киева о нежелании продлевать соглашение, которое приносит Украине до $1 млрд в год в виде транзитных сборов, Москва сигнализирует о готовности к переговорам и возможности продления поставок через украинскую территорию.

Однако Россия, которая до большой войны являлась крупнейшим поставщиком природного газа в Европу, потеряла почти всех своих европейских клиентов. Это произошло из-за попыток ЕС уменьшить зависимость от российской энергетики, а также после подрыва газопровода "Северный поток" в 2022 году.

По словам источника, знакомого с планами "Газпрома", базовый сценарий России на следующий год предполагает полное отсутствие транзита газа через Украину.

Ожидается, что экспорт российского газа в "дальнее зарубежье" (Европа и Турция) в 2025 году сократится на 20% и составит менее 39 млрд кубометров, по сравнению с более чем 49 млрд кубометров в 2024 году из-за завершения украинского транзита.

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Напомним:

Прекращение транзитного соглашения между Россией и Украиной 31 декабря мало повлияет на укрепленный европейский рынок газа

Правительство Украины не ведет официальные переговоры о продлении транзита российского газа после завершения действующего соглашения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в результате переговоров между Россией и Украиной, чтобы обеспечить продолжение поставок российского газа через Украину в несколько европейских стран.

Украина не намерена продлевать транзитный договор с Россией по газу, срок действия которого истекает в конце 2024 года, в случае запроса из Европы готова обсуждать транзит газа других поставщиков через свою ГТС.