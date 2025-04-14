Фондовий ринок США відреагував на скасування Трампом деяких мит

Головні індекси фондового ринку США зросли завдяки зростанню акцій технологічних компаній після того, як Білий дім оголосив, що смартфони й комп’ютери будуть звільнені від нових мит на китайський імпорт.

Про це повідомляє агентство Reuters.

США оголосили про виключення деяких товарів у п’ятницю, але президент Дональд Трамп заявив, що пізніше цього тижня оголосить тарифи на імпортовані напівпровідники.

За словами міністра торгівлі США Говарда Латніка, звільнені від мит техпродукти все одно обкладатимуться новими тарифами протягом наступних двох місяців. Ці категорії товарів складають близько 20% імпорту США з Китаю, за даними Deutsche Bank.

Станом на 09:37 ранку за Нью-Йорком:

Dow Jones виріс на 416,38 пунктів (1,04%) до 40 629,09,

виріс на 416,38 пунктів (1,04%) до 40 629,09, S&P 500 додав 71,87 пунктів (1,34%) до 5 435,23,

додав 71,87 пунктів (1,34%) до 5 435,23, Nasdaq Composite піднявся на 281,52 пунктів (1,68%) до 17 005,97.

Найбільше зростали акції ІТ-сектору — індекс інформаційних технологій виріс на 2,3%. Більшість великих технологічних компаній зросли в ціні, лідером стала Apple, яка додала 5,4%.

Акції виробників мікрочипів також зросли — індекс Philadelphia Semiconductor піднявся на 1,1%. Виробник комп’ютерів HP виріс на 4%, а рітейлер Best Buy — на 5%.

Нагадаємо:

12 квітня стало відомо, що смартфони, комп'ютери та інша електроніка будуть звільнені від запроваджених Трампом мит.