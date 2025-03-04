Фондовый рынок падает, поскольку Трамп ввел пошлины против основных торговых партнеров США
Пошлины против трех крупнейших торговых партнеров США подняли пошлины до одного из самых высоких уровней за последние десятилетия вызвали обвал на рынке ценных бумаг.
Об этом пишет Financial Times.
В Европе индекс, включающий акции крупнейших компаний, Stoxx Europe 600 упал на 0,9%, а немецкий индекс Dax, который является важным для экспортеров, снизился на 1,5%.
Автопроизводители, которые являются одними из самых уязвимых, поскольку их производственный процесс может пересекать границы США несколько раз, пострадали: Volkswagen упал на 2,2 процента, а Stellantis - на 4 процента.
Гонконгский индекс Hang Seng и основной китайский индекс CSI 300 упали на 2% и 0,8% соответственно. Японский экспортно-ориентированный Nikkei 225 снизился на 1,2%, а австралийский S&P/ASX 200 отступил на 0,6%.
Снижение следует за резким падением на Уолл-стрит, где S&P 500 закрылся почти на 2% ниже, а Nasdaq Composite упал на 2,6%.
На валютных рынках доллар упал на 0,2% по отношению к корзине валют, включая евро, иену и фунт, после падения на 0,8% в понедельник.
Напомним:
Президент США Дональд Трамп ввел 25% тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта и удвоил существующие 10% пошлины на импорт из Китая до 20%, что повлияет на годовой объем импорта в размере примерно $1,5 трлн.