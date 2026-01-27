Австралійська компанія купує американське титанове підприємство з активами в Україні

Австралійська компанія European Lithium Limited 27 січня повідомила про укладання угоди про придбання 100% акцій Velta Holding, американської титанової компанії, що володіє однойменними виробничими та гірничодобувними активами в Україні.

Про це йдеться у біржовому повідомленні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Згідно з умовами угоди, European Lithium придбає 100% випущеного капіталу Velta за загальну суму приблизно 173 млн повністю оплачених акцій European Lithium, за умови завершення остаточної перевірки та виконання звичайних попередніх умов", – йдеться у біржовому повідомленні.

"Запропонована угода з European Lithium надає можливість для просування низки ініціатив у сфері розвитку в Україні та Сполучених Штатах, які група готувала протягом останнього десятиліття", – наводиться у повідомленні коментар головного виконавчого директора холдингу "Велта" Андрія Бродського.

"Придбання Velta є важливим кроком у розширенні доступу European Lithium від літію до критично важливих та стратегічних корисних копалин. Титан є ключовим матеріалом, що використовується в аерокосмічній, оборонній, медичній та промисловій галузях, а база активів та технічні можливості Velta забезпечують компанії платформу для майбутнього зростання", – своєю чергою пояснив інтерес в угоді виконавчий голова European Lithium Тоні Сейдж.

Velta – це титанова компанія, діяльність якої розташована переважно в Кіровоградській області.

Активи групи включають ресурси ільменіту та титанової руди, пов'язані з ним переробні потужності, власні технології та логістику, спрямовану на постачання високоякісних титанових матеріалів на світові ринки.

Восени 2025 року Velta під час візиту на підприємство представників міжнародної фінансової корпорації розвитку (DFC) США та американсько-українського інвестиційного фонду представила різні проєкти в рамках побудови CRM (Critical Raw Materials) кластеру із загальною сумою інвестицій протягом 4 років приблизно $243 млн.

"Донька" European Lithium в кінці минулого року подалася на конкурс з укладання угоди з розподілу продукції на літієву Ділянку "Добра" в Кіровоградській області, але програла.

Velta володіє Бирзулівським гірничо-збагачувальним комбінатом і Лікарівським родовищем у центральній Україні. За оцінками, компанія контролює близько 2% світового ринку титанової сировини та є у списку пріоритетних проєктів ггоди США-Україна про копалини.

Нагадаємо:

В Україні переможцем конкурсу щодо укладення угоди про розподіл продукції корисних копалин щодо літієвої ділянки в Кіровоградській області "Добра" став консорціум на чолі з ірландською компанією TechMet. Інвестори пов'язані з президентом США Дональдом Трампом.

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко підтвердила, що переможцем конкурсу на розробку корисних копалин у Кіровоградській області став консорціум на чолі з TechMet та The Rock Holdings.

Уряд поки не підписав угоду про розподіл продукції з переможцем конкурсу на розробку літієвого родовища "Добра", її планують підписати протягом кількох місяців.