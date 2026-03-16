Новий банк змінив статус та виходить на ринок України

"Юте банк" змінив статус та виходить на ринок України

"Юте банк", створений Фондом гарантування вкладів фізичних як перехідний банк на базі неплатоспроможного АТ "РВС Банк", змінив статус перехідного та з 17 березня виходить на ринок України.

Про це повідомили в пресслужбі Фонду.

Національний банк України підтвердив відповідність банку всім вимогам щодо капіталу та ліквідності. Відповідно Фонд припиняє повноваження свого куратора "Юте банку".

Бенефіціарами Iute Bank є естонці Аллар Ніінепуу та Тармо Сілд.

Голова Iute Group AS Сілд підкреслив, що рішення про створення цифрового банку в Україні має стратегічний характер для компанії: "Зараз ми зосереджені на створенні цифрового банку, який надаватиме щоденні фінансові послуги клієнтам в Україні".

"Юте банк" працюватиме як цифровий банк, орієнтований передусім на роздрібних клієнтів.

Установа надаватиме основні банківські послуги, зокрема депозитні та кредитні продукти, платежі, операції та іноземною валютою.

Як зазначила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай, це перший випадок створення перехідного банку в Україні із залученням іноземного інвестора, і третій кейс врегулювання, реалізований під час повномасштабної війни.

4 листопада 2025 року Нацбанк відніс до категорії неплатоспроможних АТ "РВС Банк".

Фонд гарантування вкладів оголосив конкурс на виведення банку з ринку. 31 грудня 2025 року стало відомо, що його виграла естонська компанія IUTE. Для неї Фонд гарантування створив з "РВС" перехідний банк, який перейменували у "Юте Банк".

Iute Group придбала банк у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) на початку 2026 року за 120 тис. євро.

На середину березня 2026 року нові акціонери збанкрутілого "РВС Банк" ("Юте банк"), естонська компанія Iute Group, докапіталізувала його на 300 мільйонів гривень.