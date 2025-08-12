Єдиний в Європі у цій галузі: Фонд держмайна не зміг продати "Інститут титану"

Фонд державного майна не зміг продати на аукціоні 100% акцій АТ "Інститут титану", оскільки не було охочих взяти участь у торгах.

Про це йдеться у системі Prozorro.Продажі.

Аукціон з продажу державного пакета акцій розміром 100% статутного капіталу АТ "Інститут титану" у Запоріжжі був оголошений на 12 серпня. Стартова ціна об'єкта - 99,77 млн грн.

11 серпня аукціон був визнаний таким, що не відбувся, через відсутність учасників.

Як зазначали у ФДМУ, АТ "Інститут титану"– єдина в Європі комплексна науково-дослідна та проєктна установа у галузі виробництва титану і магнію, первинної кольорової металургії.

Серед переваг об’єкта - велика загальна площа приміщень та земельної ділянки у центрі Запоріжжя. Додатковими перевагами об'єкта приватизації є розвинена інфраструктура, підключення до комунікацій та відсутність будь-яких цільових обмежень.

На балансі товариства перебувають 56 об'єктів нерухомого майна (адміністративні, виробничі, складські будівлі та споруди тощо) та інфраструктури (каналізаційна, кабельна, водопровідна мережа, автодороги, огородження тощо) загальною площею 26,5 тис. кв. м.

Об’єкти нерухомості розташовані на 5 земельних ділянках загальною площею 2,9 га у м. Запоріжжя, а також у с. Канівське.

