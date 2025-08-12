Единственный в Европе в этой отрасли: Фонд госимущества не смог продать "Институт титана"

Фонд государственного имущества не смог продать на аукционе 100% акций АО "Институт титана", поскольку не было желающих принять участие в торгах.

Об этом говорится в системе Prozorro.Продажи.

Аукцион по продаже государственного пакета акций размером 100% уставного капитала АО "Институт титана" в Запорожье был объявлен на 12 августа. Стартовая цена объекта - 99,77 млн грн.

11 августа аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия участников.

Как отмечали в ФГИУ, АО "Институт титана" - единственное в Европе комплексное научно-исследовательское и проектное учреждение в области производства титана и магния, первичной цветной металлургии.

Среди преимуществ объекта - большая общая площадь помещений и земельного участка в центре Запорожья. Дополнительными преимуществами объекта приватизации является развитая инфраструктура, подключение к коммуникациям и отсутствие каких-либо целевых ограничений.

На балансе общества находятся 56 объектов недвижимого имущества (административные, производственные, складские здания и сооружения и т.д.) и инфраструктуры (канализационная, кабельная, водопроводная сеть, автодороги, ограждения и т.д.) общей площадью 26,5 тыс. кв. м.

Объекты недвижимости расположены на 5 земельных участках общей площадью 2,9 га в г. Запорожье, а также в с. Каневское.

