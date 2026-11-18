"Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) за січень-вересень 2026 року збільшила чистий збиток у 2,5 раза порівняно з аналогічним періодом торік – до 1,08 млрд грн.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на проміжний звіт компанії.

Водночас виручка ОГХК зросла на 36% – до 1,52 млрд грн.

За словами генерального директора UMCC Titanium Дімітрі Каландадзе, логістичні обмеження, зокрема ускладнення роботи портів, стримують продажі продукції. При цьому попит на неї зберігається.

Серед інших проблем компанія називає відключення та вартість електроенергії, а також складні й тривалі процедури оформлення прав на землю для видобутку.

Каландадзе також повідомив про скасування додаткових процедур експортного контролю щодо рутилового та цирконового концентратів. Компанія розраховує завдяки цьому повернутися на традиційні експортні ринки та наростити продажі.

Довідка. ОГХК найбільший виробник титанової сировини в Україні. До її складу входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат на Дніпропетровщині та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат на Житомирщині.

Нагадаємо:

У листопаді 2024 року державний бюджет отримав 3,94 млрд грн від приватизації ОГХК. Покупцем стала "Цемін Україна" з групи NEQSOL, до якої також входить Vodafone Україна. Покупець зобов'язався інвестувати щонайменше 400 млн грн у модернізацію виробництва.