Європейська правда

Європейська комісія у середу, 18 листопада, ухвалила пакет законодавчих пропозицій щодо надання Україні до 45 млрд євро додаткової фінансової підтримки у 2027 році, додатково до 45 млрд євро, запланованих у рамках кредиту на 90 млрд.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

Єврокомісія пропонує надати Україні додатковий кредит на 45 млрд євро: з них 25 млрд євро – на військову допомогу, і 20 млрд – на підтримку бюджету.

"Сьогодні Європейська комісія ухвалила пакет законодавчих пропозицій щодо надання Україні до 45 млрд євро додаткової фінансової підтримки у 2027 році, щоб допомогти покрити дефіцит фінансування країни на наступний рік, який оцінюється у 70 млрд євро. Ці пропозиції доповнюють кредит ЄС для підтримки України (Ukraine Support Loan) у розмірі 90 млрд євро на 2026 і 2027 роки та підтверджують незмінну відданість Союзу підтримці України в умовах триваючої загарбницької війни Росії", – повідомили в Єврокомісії.

Зокрема, пропонується створення Інструменту скоординованої підтримки України (Instrument for Coordinated Support to Ukraine), який передбачає надання нового кредиту в розмірі до 45 млрд євро, що фінансуватиметься шляхом запозичень на ринках капіталу.

"Запропонована підтримка в розмірі 45 млрд євро матиме форму кредиту з обмеженим правом вимоги (limited-recourse loan). Це означає, що Україна буде зобов'язана погасити основну суму кредиту лише після отримання репарацій від Росії", – наголосили в Єврокомісії.

Надання бюджетної підтримки залежатиме від здійснення Україною реформ, зокрема у сферах верховенства права та боротьби з корупцією, які мають значення для виконання проміжних контрольних показників у межах кластера "Основи" (Fundamentals Cluster).

Пропозиція Європейської комісії має бути розглянута на позачерговому саміті Європейської ради у Брюсселі 26-27 листопада.

Якщо лідери ЄС схвалять пропозицію, наступним кроком буде виконання процедури щодо внесення змін до чинного Регламенту про багаторічну фінансову рамку, які дозволять використовувати бюджет ЄС як гарантію нового кредиту, що має бути також затверджено Європейським парламентом.

Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив лідерам держав ЄС під час саміту в Брюсселі, що Україні у 2027 році необхідно щонайменше 70 млрд євро додаткової фінансової допомоги від міжнародних партнерів. За результатами саміту Європейська рада доручила Єврокомісії підготувати пропозиції щодо покриття цих потреб.

9 листопада єврокомісар Валдіс Домбровскіс повідомив "Європейській правді", що Єврокомісія опрацьовує можливість надання Україні додаткових 45 млрд євро у 2027 році за кредитною схемою, аналогічною вже погодженому кредиту Ukraine Support Loan на 90 млрд євро.

12 листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала, що пропозиції щодо покриття фінансових потреб України у 2027 році будуть представлені до наступного засідання Європейської ради 26-27 листопада.