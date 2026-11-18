Росіяни завдали ударів по об'єктам Групи Нафтогаз у двох областях, працівники компанії неушкоджені.

Про це повідомили у НАК "Нафтогаз України".

Росіяни завдали ударів по об'єктам Групи Нафтогаз у Дніпропетровській і Полтавській областях. Фахівці оцінюють наслідки обстрілу, що ускладнюється ризиками повторних ударів, зазначено у повідомленні.

За словами в.о. голови правління Нафтогазу Сергія Федоренка, інтенсивність ворожих атак по критичній інфраструктурі групи зростає – практично щодня ворог б'є по об'єктах видобутку та розподілу газу, від яких залежить тепло в домівках українців цієї зими".

"Наразі ми оцінюємо масштаби руйнувань. Але найважливіше, що працівники підприємств залишились неушкодженими", — зазначив він.

Нагадаємо:

Росіяни атакували нафтогазовий об'єкт Групи Нафтогаз на Чернігівщині, пошкодивши при цьому технологічне обладнання. Російський FPV-дрон 16 листопада поцілив у автозаправний комплекс "Укрнафти" на Дніпропетровщині, серйозно пошкодивши його споруди та обладнання.

У ніч на 11 листопада росіяни завдали удару реактивними дронами по об'єкту Нафтогазу на Дніпропетровщині.

З початку 2026 року росіяни атакували об'єкти Нафтогазу понад 250 разів.

Нещодавно Нафтогаз підписав грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на 23 млн євро за підтримки уряду Нідерландів: їх спрямують на закупівлю додаткових обсягів природного газу.