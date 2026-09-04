На Одещині росіяни вдарили по складу: є постраждалі

На Одещині росіяни атакували цивільну інфраструктуру: постраждали дві людини, загорілося кілька вантажівок.

Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій.

Пошкоджене скління та фасад складської будівлі, виникло загоряння 5 вантажних автомобілів, розповіли у ДСНС.

ДСНС

Через повторну повітряну тривогу рятувальники були вимушені відійти на безпечну відстань. У цей час ворог завдав повторного удару по тій самій локації: спалахнули ще два вантажні автомобілі та мікроавтобус.

"Попри небезпеку, рятувальники ліквідували всі осередки пожеж. Працювали 42 вогнеборці та 9 одиниць техніки, а також 6 працівників місцевих пожежних команд", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Внаслідок атаки виникла пожежа на одному з промислових підприємств.

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у чотирьох областях країни.