Міністр фінансів США звинуватив Україну у глобальному зростанні цін на енергоносії

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що удари України по російській нафтовій інфраструктурі спричиняють глобальний енергетичний шок і підвищують світові ціни на пальне.

Джерело: The New York Times

Деталі: На думку очільника американського Мінфіну, саме дії України щодо російських енергетичних об'єктів стали одним із ключових факторів дестабілізації глобального ринку.

Цю позицію він озвучив в ефірі телеканалу Fox News після двосторонньої зустрічі з міністром фінансів Росії Антоном Сілуановим на полях саміту міністрів "Групи двадцяти" (G20).

"Зараз ми переживаємо енергетичний шок як через війну в Україні – оскільки Україна вирішила, що хоче підривати російські енергетичні активи та нафтопродукти, що створює тиск на зростання цін у глобальному масштабі, так і через конфлікт навколо Ірану", – стверджує Бессент.

На тлі цих заяв ціни на дизельне пальне у США наблизилися до рекордних значень, а вартість нафти марки Brent на глобальних ринках підскочила приблизно до 97 доларів за барель.

Глобальний енергетичний шок був головним чином спричинений початком війни Сполучених Штатів проти Ірану, проте в адміністрації Трампа вирішили перекласти частину провини на Україну.

Заяви Бессента суттєво контрастують із позицією більшості американських законодавців, які вважають Росію безумовним агресором.

Хвилю критики з боку партнерів викликало й рішення Вашингтона запросити Сілуанова на зустріч G20, де Бессент провів із ним двосторонні переговори.

На пресконференції глава Мінфіну публічно відкинув критику союзників і став на захист прямих контактів із представником держави-агресора.

"На жаль, цей жахливий конфлікт між Росією та Україною – якщо сторони не розмовлятимуть, якщо ми не будемо залучені, то як його можна вирішити? Я знаю, що в деяких європейців залишився неприємний осад, але я вважаю, що дуже важливо підтримувати діалог", – заявив Бессент.

Водночас правитель Росії Володимир Путін цього тижня публічно висловив солідарність з Іраном, похваливши іранський режим за "мужність і стійкість".

Українська правда