Повышение цены на электроэнергию до 4,32 грн: "Энергоатом" накапливает 49 миллиардов в год

Действующий тариф на электроэнергию для населения в размере 4,32 грн/кВт*ч обеспечивает для АО "НАЭК "Энергоатом" дополнительные нераспределенные остатки прибыли и амортизации в размере 0,99 грн/кВт*ч, что составляет около 49 млрд грн в год.

Об этом говорится в отчете временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины при формировании и реализации ценовой и тарифной политики в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает "Интерфакс-Украина".

"Эффект от увеличения цен на электроэнергию в 2023-2024 годах в сумме 88 млрд грн получили непосредственно НАЭК "Энергоатом" (78 млрд грн) и ЧАО "Укргидроэнерго" (10 млрд грн), без какого-либо обоснования и плана по дальнейшему использованию указанных средств для "Энергоатома", - говорится в документе.

Депутаты-члены ВСК в своем отчете указывают, что таким образом установленный Кабинетом министров уровень цен на электроэнергию для населения по состоянию на май 2024 года полностью соответствует экономически обоснованному уровню.

"Учитывая доминирующее положение на рынке производства электроэнергии "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" и их влияние на конкуренцию на рынке э/э: уровень экономически обоснованной цены для бытовых потребителей на э/э не может соответствовать уровню рыночной цены, поскольку "рыночность" такой цены имеет прямую зависимость от указанных предприятий", - отмечается в одном из выводов отчета ВСК, за который проголосовали 11 из 14 нардепов-членов комиссии.

По мнению авторов отчета ВСК, услуга удешевления электроэнергии для населения (положение о возложении специальных обязанностей, ПСО) не может рассчитываться относительно уровня "рыночной" цены, и должна определяться исключительно относительно цены, соответствующей экономически обоснованному уровню, определенному согласно требованиям законодательства.

Верховная Рада 14 мая приняла к сведению отчет ВСК по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины при формировании и реализации ценовой и тарифной политики в сферах энергетики и коммунальных услуг за шесть месяцев ее деятельности.

Напомним:

Издание Forbes Ukraine сообщило со ссылкой на мнение экспертов и источников, что после повышения тарифов на электроэнергию "Энергоатом" должен был получить существенно большую прибыль за 2024 год.

Согласно анализу, в 2024 году "Энергоатом" получил 1,3 млрд грн чистой прибыли против 11 млрд грн убытков в 2023 году. Однако на фоне повышения тарифов для населения в июне 2024 года на 64% прибыль компаний должна была быть больше. По оценкам экспертов, которое опросило издание, это должно было улучшить финансовый результат более чем на 30 млрд грн в год.

Позже "Энергоатом" заявил, что материал Forbes Ukraine о финансовых результатах компании за 2024 год якобы является "манипулятивным" и основан на "искаженных фактах".