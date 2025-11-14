Українська правда
"Енергоатом" накупив сірки за рекордною доларовою ціною

Віктор Волокіта — 14 листопада, 15:02
Енергоатом накупив сірки за рекордною доларовою ціною
АТ "НАЕК "Енергоатом" 12 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ фірма "Торгсервіс" сірки на 244,62 млн грн.

До 20 і 30 листопада на склад "Енергоатома" поставлять 7 550 т технічної сірки по 32 400 грн, або $771 за тонну.

Виробниками сірки будуть польські PBI Group Polska Starka Sp. z o.o., Grupa Azoty Kopalnie I Zaklady Chemiczne Siarki Siarkopol S. A., Zaklady Chemiczne Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o. або турецька Tupras A.S.

У липні 2025 року замовляв "Торгсервісу" таку саму технічну сірку по 26 700 грн, або $639 за тонну. В доларовому еквіваленті це на 17% дешевше, ніж зараз. Умови оплати були такі самі.

У лютому 2025 року така сама технічна сірка від "Торгсервісу" коштувала "Енергоатому" по 16 234 грн, або $391 за тонну, що вдвічі дешевше в доларах. Тоді на тендер прийшло двоє конкурентів, які змусили "Торгсервіс" упасти в ціні на 6% від початкової пропозиції.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Харківський "Торгсервіс" належить Сергію Гриньку і Сергію Євсєєву. Раніше, до 2018 року частка Сергія Гринька в фірмі належала Борису Гриньку. Євсєєв у 2016 році був кінцевим бенефіціаром ТОВ "Енерго-промислова група "Югенергопромтранс" разом із Володимиром Куковальським і Жанною Григоренко. Григоренко була прописана за однією адресою з Русланом Журилом – ексзаступником директора ДП "СхідГЗК".

Руслан Журило є фігурантом двох кримінальних проваджень НАБУ: щодо завдання ДП "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" 300 млн грн збитків при реалізації титанової продукції та в "справі Мартиненка" стосовно розкрадань у системі "Енергоатома".

АТ НАЕК "Енергоатом" 29 жовтня за результатами тендеру замовило ПрАТ "Страхова компанія "Колоннейд Україна" страхування відповідальності голови та членів наглядової ради за 19,3 млн грн.

