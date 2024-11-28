Енергетики посилили відключення світла у Києві та двох областях

За розпорядженням "Укренерго" у Києві та двох областях посилили відключення світла після атаки росіян 28 листопада на енергосистему.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Так, до кінця добив обмеження та час їх застосування буде такий:

На Київщині світло буде відсутнє:

1 група: з 18:00 до 24:00.

2 група: з 09:00 до 16:00 та з 18:00 до 24:00.

3 група: з 12:00 до 19:00 та з 21:00 до 24:00.

4 група: з 12:00 до 19:00 та з 21:00 до 24:00.

5 група: з 15:00 до 22:00.

6 група: з 15:00 до 22:00.

На Дніпропетровщини світло буде відсутнє:

1 група: з 10:00 до 17:00 та з 19:00 до 24:00.

2 група: з 15:00 до 17:00 та з 19:00 до 24:00.

3 група: з 13:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00.

4 група: з 13:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00.

5 група: з 08:00 до 14:00 та з 16:00 до 23:00.

6 група: з 16:00 до 23:00.

У Києві світло буде відсутнє:

1 група: з 10:00 до 17:00 та з 19:00 до 24:00.

2 група: з 15:00 до 17:00 та з 19:00 до 24:00.

3 група: з 13:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00.

4 група: з 13:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00.

5 група: з 16:00 до 23:00.

6 група: з 16:00 до 23:00.

Про оновлені графіки в Одеській області ще не повідомляли.

Раніше обсяги обмеження світла були меншими.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області . Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла

Нагадаємо:

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки вночі та вранці 28 листопада були пошкоджені енергооб’єкти у кількох регіонах.

"Укренерго" прогнозувало, що екстрені відключення будуть тривати до 20:00.

В четвер, 28 листопада, Росія вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури у низці регіонів України.

У зв’язку з повітряною тривогою та через російську масовану ракетно-дронову атаку в Україні запроваджено екстрені відключення світла.

Згодом аварійні відключення було скасовано.