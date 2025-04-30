Ексменеджерам "Укрзалізниці" оголосили вирок за схему з пальним на 98 мільйонів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив вирок у справі про заволодіння 98 млн грн "Укрзалізниці" під час закупівлі пального.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

ВАКС визнав винуватими експосадовців філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця". Вироки отримали:

Руслан Гусак, ексначальник філії — дев'ять років ув’язнення з конфіскацією майна;

Олексій Шевченко, колишній головний інженер — дев'ять років з повною конфіскацією;

Валерій Вовк, колишній перший заступник керівника Одеського відділення — вісім років з повною конфіскацією;

Інна Дишлюк, колишня головна інженерка — вісім років з конфіскацією майна.

Суд також заборонив усім обіймати керівні посади протягом трьох років.

Гусака і Шевченка взяли під варту в залі суду.

Вовк і Дишлюк залишаться під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного браслета до набуття вироком законної сили.

Нагадаємо:

Слідство встановило, що посадовці філії ЦТС "Ліски" зловживали службовим становищем і заволоділи коштами "Укрзалізниці. Йдеться про документальне оформлення безтоварних операцій із закупівлі флотського мазуту і дизельного пального у ТОВ "Скела Терциум". Фактично пальне не постачалося — ані на пороми, для яких нібито його купували, ані в орендовані резервуари.